《信报》：楼市经济脱节 欧陷增长危机

(9月4日社评)

金融市场近期两大热话，一为美国何时加息，一为欧洲央行何日正式推行量宽。欧罗区主要经济体次季增长数据「烂透」，整体通胀率8月份徘徊于0.3%的低水平，离目标〈接近2%〉远甚。在许多论者眼中，欧洲央行落实QE只是时间问题。

有别于2010至12年爆发的欧债危机，欧罗区今天面对的是增长疲弱通缩临门，希葡西等被谑称为「欧猪」的财困国，固然失业高企经济萧条，德法意三大经济体〈合共占欧罗区产出三分之二〉亦无法独善其身。欧罗区好不容易走出主权债风暴，接踵而来的是一场牵涉更多国家、更难解决的「增长危机」〈growth crisis〉。

欧洲央行本周举行定期会议，市场虽不预期马上宣布大规模购买资产计划，惟只要德拉吉的言论让市场相信欧洲央行将于今年底或明年初落实量宽，「炒QE」之风势必变本加厉，欧罗滙价进一步走软，股市暂忘地缘政治风险，跟疲弱的实体经济背道而驰，可能性不容抹煞。股债以外，值得注意的还有欧洲的楼市。

新一期《经济学人》论述环球物业市场，读后令人对欧洲楼市「刮目相看」。香港楼市近期再度转热，非但新盘热卖，二手业主亦屡见反价。然而，令人意想不到的是，经济疲莫能兴的欧洲，楼市出现「泡沫」的国家亦数不在少。

根据《经人》统计，与金融海啸前的水平比较，香港楼价涨近一倍，升幅冠绝全球，惟过去一年仅微升2.7%，远逊澳洲〈10.4%〉、英国〈10.2%〉以至美国〈6.2%〉。以楼价对租金比率计算，香港较长期平均水平高出79%，举世无出其右。然而，欧洲国家比利时〈58%〉、法国〈31%〉，以至财困国西班牙〈11%〉，楼价对租金比率亦明显偏离历史均值。

欧罗区从债务危机步入增长危机，量宽如箭在弦，欧洲央行当然不会为了压抑楼价而加息。可是，货币政策进一步宽松的结果，极可能是按揭膨胀、家庭债务山积。QE若无法令欧洲经济起死回生、就业市场渐入佳境，银行体系面对的风险只会愈来愈大。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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