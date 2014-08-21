注意俄罗斯这个巨大变数 全球股市期中大盘点--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月21日出版的当期「老谢开讲」专栏)

自从七月马航在乌克兰境内坠机，加上俄罗斯总统普丁加快实践他的「苏联梦」，从并吞克里米亚到出兵乌克兰，终于让美俄冲突表面化，美国及欧盟扩大对俄罗斯实施经济制裁，意外造成全球股市出现了新的生态变化。

最显着的是整个欧洲股市出现巨大回档，除了丹麦、挪威这些北欧国家外，多数欧洲国家的股市都跌破年线。其中最明显的是德国股市从一○○五○．九八点跌到八九○三．四九点，跌幅达一一．四一％；另一个是法国股市从四五九八．六五点跌到四一○九．三一点，跌幅是一○．六四％。这些具代表性的欧洲股市跌破年线，且都出现明显头部，这是全球股市最显着的弱势市场。

**欧洲股市大回档，中港股市却活络**

但另一个对照是中、港股市却活络起来，最显着的变化是资金进出一向最活络的香港股市，在中国移动、长江实业及腾讯、联想、恒生银行等大涨带动下，突破两万五千点，写下二五○一○．三一点的新纪录。这是港股新的里程碑，香港恒生指数在金融海啸前写下三一九五八．四一点的历史纪录，海啸后重挫到一○六七六．二九点。这几年港股都盘旋在二○○○○点附近，如今挣脱僵局，似乎有更进一步的发展。

但是，更明显的是中国深沪Ａ、Ｂ股突然之间活跃起来了。过去一直未受青睐的Ｂ股，从六月起出现惊人涨势，深圳Ｂ股从七九九．九二点大涨到九五○．九三点，写下历史新高，涨幅一八．八七％；上海Ｂ股则从二一六．八五点涨到二五二．九七点，涨幅一六．六五％。Ｂ股是外资可以买进的市场，显然外资开始进入中国市场卡位。

而Ａ股市场也不含糊，上证今年从一九七四．三八点涨到二二四二．○四点，上海Ａ股从二○六六．八八点涨到二三四七．一五点，深证指数从一○○四．九三点大涨到一二二五．四六点，深圳Ａ股从一○四八．八九点涨到一二七二．五八点，沪深三○○指数从二○七七．七六点涨到二三三○．七七点，连过去一蹶不振的香港国企股，今年都从九一五九．七六点大涨到一一二五五．一点。从金融海啸以来困顿很久的中港股市突然之间活络起来，原来是股市背后的资金出现了重大变化，而乌克兰题材是个核心焦点。

七月十七日马航被俄罗斯支持的乌克兰叛军打下来，外资当周撤资一．七二亿美元，而那一段时间，从俄罗斯撤出的资金占全球基金流动量的一五％，影响力非同小可。俄罗斯资金外流最具体的，是俄罗斯股市从去年最后一个交易日的一四四二．一六点一度下跌至一○一六．○一点，今年的跌幅仍达一三．七％，算是全球最弱势的市场之一。而俄罗斯卢布今年以来从三十一．六二急贬到三十六．八三八兑一美元，更是标准的弱势货币。

根据全球基金追踪机构ＥＰＦＲ的统计，从七月底以来，外资从俄罗斯股市撤资三．五三亿美元，但是资金从俄罗斯市场撤出，全球新兴市场七月到八月第一周吸金超过一百亿美元。而摩根士丹利统计，八月第一周有十六亿美元流入中国股市，七月最后一周则高达二十一．四亿美元，这是○八年四月以来最大单周流入，而这段期间，正好是中国股市表现最强劲的时段。

最能彰显境外资金活跃的，是在香港挂牌的ＥＴＦ基金南方Ａ五○及安硕Ａ五○，这段期间吸金一九七亿港币。最能凸显国外资金力量的是香港大型蓝筹股的波动，中国最大电信公司中国移动三月间跌到六十三．六五港币，最近奋力大涨到九十五．四港币，五个月涨了五成，这是不可思议的事。李嘉诚的长江实业也从一一一．八港币大涨到一五二港币，涨幅也达三六％，新鸿基地产、太古洋行等也都表现不错。而科技股的龙头腾讯涨到一三四港币，还原分拆前的价位已达六七○港币，也是缔造新高格局。最大ＰＣ厂联想今年从七．六二港币涨到十一．九八港币，涨幅高达五七％，香港这些显着的大型股都成了热钱锁定的标的。

从欧洲的落、中国的起，背后牵涉的是欧美制裁俄罗斯的戏码，未来可能是牵动国际政治经济、军事乃至金融市场的重要力量与转折，值得大家密切注意这个新起的巨大变化。

**两招反制欧美，德国股市中枪惨跌**

在俄罗斯宣布在乌克兰边境军演之后，欧盟及美国联手宣布对俄罗斯的金融、国际企业及能源新的制裁行动，限制俄罗斯的国有银行进入欧盟金融市场。同时八月起，对俄罗斯三大国营银行的ＶＴＢ银行、莫斯科银行和俄罗斯农业银行的中长期融资全面禁止。另外，欧美也管制对俄罗斯出口武器和军事终端使用的军民两用商品，及限制俄罗斯获取石油产业等技术，这一波的限制全都对准俄罗斯。

但是面对欧美封锁，普丁也不是省油的灯，普丁祭出的第一招，是禁止欧美农产品进口。俄罗斯政府公布，未来一年内，禁止进口原产于美国、欧洲、加拿大、澳洲及挪威的部分食品，包括牛肉、猪肉、鱼类、家禽、乳制品、蔬菜、水果及坚果，这个大动作下去，立刻让很多欧美食品厂陷入困难。

普丁的第二招是禁止乌克兰航空中转飞越俄罗斯领空，下一个大动作是禁止欧洲航班途经西伯利亚飞亚洲。欧洲航班一旦被迫绕境，增加的成本支出将十分庞大，专家估计欧洲大型航空公司三个月的支出会增加十亿欧元，欧盟驻俄大使评估，这一波经济制裁将对欧盟造成一二○亿欧元损失，原因是欧盟与俄罗斯的双边贸易高达四○九二．三亿美元，而美国与俄罗斯的双边贸易只有三八二亿美元，欧洲在这一波制裁俄罗斯的行动中，相对伤得较重，像德国对俄罗斯贸易比重高，这回股市的下跌相对最惨烈。

下一个要评估的是才在二○一一年面临欧债危机考验的欧洲国家，在这一波制裁俄罗斯行动中，会不会对等待复苏的经济带来另外的撞击。

**禁欧盟食品进口，中国成最大赢家**

但中国显然是美俄相争的最大赢家，俄罗斯禁止进口欧美农产品，中国立刻递补上来。欧盟与美国宣布制裁俄罗斯后，中俄官员立刻达成协议，中国透过俄罗斯远东的一个物品物流中心，直接对俄罗斯出口肉类、蔬菜、水果。这个物流中心设在中俄边境的黑龙江省东宁县，这个批发市场占地七万平方公尺，仓库有三万平方公尺，中国为了这个物品物流中心开绿灯，而且这个边境贸易直接用卢布、人民币结算。

俄方估计，这一波俄罗斯禁止欧盟食品进口，可能对欧盟成员国造成一六○亿美元的农产品交易损失，但中国却捕捞到空前商机。而欧盟与美国对俄罗斯出手制裁，意外让中俄关系更趋紧密，因为双方都有一个共同的敌人──美国。也就是说，美国愈是施压，中俄利益硬是被綑绑在一起，形成了利益共生体。

中国目前是世界第二大经济体，俄罗斯排名第五，但世界三大军事强国，中俄两国都在其中，中俄伙伴关系的加强，可能是美国最不愿意见到的大事，其实最重要的，是中俄两国可能达成的货币互换机制。八月十三日俄罗斯中央银行已宣布与中国人民银行达成货币互换的共识，这项协议将确保国际金融稳定的额外工具，在紧急情况下吸引流动性资金，在中俄间的贸易、投资和信贷扩大人民币与卢布的结算，这次边境物流正好是个试金石。

中俄货币互换机制向美国发出了一个讯号，他们要将美元抽离，目前俄罗斯的外汇存底五千亿美元，大部分存在欧美金融机构，未来中俄通过货币互换机制，俄罗斯的公司可以直接取得人民币，中国则可取得一条打开卢布的绿色通道。

美国加强对俄罗斯的制裁行动，相对提高了俄罗斯企业对人民币的兴趣，七月人民币和卢布交易比六月急升五二％，七月三十一日俄罗斯交易的人民币量创下历史单日最高纪录，随着中俄贸易大幅成长，使用人民币结算可能大势所趋。

另一个焦点是僵了十几年一直未能有进展的中俄天然气供应，五月已签备忘录，俄罗斯将从一八年起透过管线供应中国天然气，输气量逐年成长，最后会达到每年三八○亿立方公尺的供应量，长达三十年，合约总值达四○○○亿美元，这是中俄携手最具体的合作项目。

中俄携手可能在军事上形成同盟关系，俄罗斯与中国会扩大联合军演，这个结盟会形成与美日结盟的防卫形态，可能牵动未来世界的巨大变化。从大战略来看，这回欧盟制裁俄罗斯可能是历史大事件。

制裁俄罗斯行动对全球金融市场也造成另一次大调整。整体来看，中国成了最大赢家，香港也受益，欧洲成了最大输家。而全球股市也在这里出现了一次大调整，从调整的结果论来看，目前把全球股市分级，进行一次期中大盘点，超Ａ级的市场，也就是频创历史新高的市场，印度、沙乌地阿拉伯、南非、阿根廷、阿布达比及澳洲都具代表性。

**俄罗斯大亨避险投资，成关注焦点**

Ａ级的市场创波段新高，未创历史新高的有美国那斯达克、那斯达克一○○指数，澳洲、泰国、印尼、菲律宾、墨西哥及香港、韩国，其他则陷入调整。以美股为例，这次道琼指数跌到半年线与年线之间，相对最弱势，其次是史坦普五百指数在季线与半年线之间，最弱势的是罗素二○○○指数跌破年线。

台股这次的调整也出现了不同的变化，加权指数跌到半年线，但ＯＴＣ指数却一口气跌破年线，显然生技股大跌冲击ＯＴＣ指数威力很大，但外资指标的摩根台股指数却只跌破季线，姿态最高。照这个态势来看，这次欧盟及美国制裁俄罗斯，给全球股市制造一次调整机会，没有出现大型的系统性风险。

台股这一波的回档，算是一次行进中挤泡沫的调整，很多财报表现不佳的个股，这一波跌幅惊人，但这对台股挤完泡沫后重新出发有较大帮助。但值得注意的是，欧美管制俄罗斯，造成俄罗斯大亨避险的投资，将会是下一个资本市场的焦点，俄罗斯巨富过去以投资欧洲为重，未来资金可能转战亚洲，中国、香港会是最大受惠者，台湾有没有分一杯羹的机会？值得密切注意。 (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 黄凯)

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