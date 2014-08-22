《信报》：惟有依法治国 始能救党兴邦

(8月22日社评)

去年是毛泽东冥诞120周年，今年是邓小平诞辰110周年，与去年稍稍不同的是，今年被现届中央政府称为「全面深化改革元年」。既然是元年，亦即是新的开始，中国国家主席习近平高举这一面「新纪元」的旗帜，显然是有意在过去30多年的改革开放基础之上，进一步打造一个崭新的时代。一元伊始，万象更新，此之谓深改元年。

中央举行邓诞座谈会，习近平在讲话之中表示，要从实践中作出新的理论概括，敢破敢立，敢闯敢试，把改革开放不断向前推进。

敢破什么？敢立什么？习近平上台以来，予人最深刻的印象是苍蝇老虎一起打，涉及党国要员的大老虎接连被铲掉，如薄熙来、徐才厚和周永康等等，而且中共十八届四中全会的主题已经确定为「依法治国」，那么最合理的推测莫过于，敢破的是破贪腐，敢立的是立法治。

惟有依法治国，才可救党兴邦，建立社会公义。怕只怕所谓依法治国又是另一个漂亮的口号，正如那个酝酿多时仍无法出台的官员财产公示制，倘能冲破重重阻力，真有全面实施的一天，人们才会对官官相衞消减几分疑虑，对依法治国增添一重信心。

今年既然是全面深化改革元年，新纪元开创者若不希望亡党亡国的忧虑挥之不去甚至有朝成为事实，中共十八届四中全会必须拿出具针对性的强力措施，以实现依法治国，藉此拨乱反正从而达到长治久安。新一代国家领导人怀抱美丽的「中国梦」之余，还需一个「法治梦」。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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