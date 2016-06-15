中国不会为求A股入摩撤销外汇管制 人民币料贬至6.7--Natixis

美国指数公司MSCI明晟(MSCI.N)宣布延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数后，人民币兑美元中间价CNY=PBOC周三大跌逾200点至6.6001元，创近五年半新低。[nZZS09RD01]

法国外贸银行大中华区高级经济学家彭蔼娆称，MSCI的决定对汇市影响大于股市，而MSCI不纳入A股主要原因在于外国投资者的资金流入受到QFII与RQFII限制。该行认为，中国很难迎合MSCI的要求，因意味着中国要撤销资本流量管制，而中国股市比银行间债市更为波动，如果撤销外汇管制，可能会出现大量资金短时间内进出股市的情况。