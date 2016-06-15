中国不会为求A股入摩撤销外汇管制 人民币料贬至6.7--Natixis

香港《经济日报》：特朗普挑拨欧盟 世界秩序乱了？
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战线，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路线，冲击二战后世界秩序。
路透香港6月15日 - 法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下投行--法国外贸银行（Natixis）周三称，中国不会撤销外汇管制以求A股加入MSCI国际指数，预料未来两个月英国脱欧以及美联储加息等不明朗因素令人民币受压，并将贬至6.7。
美国指数公司MSCI明晟(MSCI.N)宣布延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数后，人民币兑美元中间价CNY=PBOC周三大跌逾200点至6.6001元，创近五年半新低。[nZZS09RD01]
法国外贸银行大中华区高级经济学家彭蔼娆称，MSCI的决定对汇市影响大于股市，而MSCI不纳入A股主要原因在于外国投资者的资金流入受到QFII与RQFII限制。该行认为，中国很难迎合MSCI的要求，因意味着中国要撤销资本流量管制，而中国股市比银行间债市更为波动，如果撤销外汇管制，可能会出现大量资金短时间内进出股市的情况。
“由于中国的外汇储备正在下降，现时仍非撤销外汇管制为求A股加入MSCI的合适时间。”她在一份评论中说。
她并指出，另一方面，QFII和RQFII额度合计1.287万亿元人民币，相当于CSI300指数.CSI300市值大约15%，在此情况下中国很难为迎合MSCI要求而撤销外汇管制。
鉴于A股入摩带动资金流入期望幻灭，该行预期人民币兑美元今天将贬值并破6.6。
“未来两个月，市场上两大不明朗因素为英国脱欧以及美联储加息，无论如何两个因素都会令人民币汇率受压，我们预期，人民币兑美元将跌至6.7。”她说。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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