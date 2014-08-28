准鹰派的叶伦--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月28日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

叶伦首度以联准会主席的身分，在怀俄明州杰克森洞(Jackson Hole)年会发表开幕演讲。这场由堪萨斯城联邦准备银行主办的会议，与会人士来自全球各央行，金融市场莫不屏息等待联准会的政策新方向。

过去六年来，联准会的QE2(第二轮量化宽松货币政策)、扭曲操作(Operation Twist)、QE3等政策，都曾巧妙地出现在柏南克二○一○、一一及一二年的演讲中。

这只是巧合，当年经济都刚好在春夏季恶化，联准会不得不在秋天推出新举措。如果会议在冬天举行，柏南克或许就会扯些别的东西了。一一年，他的讲稿特别平淡无奇，当然，这也是刻意的；不过各界已广泛预期联准会将有新行动，就算是简单几句话也就够了。

无论如何，演讲内容还是让外界得以一窥联准会主席的想法，特别是最近在多位联准会官员公开反对宽松政策之后。这一回，叶伦在演讲中重申其先前对劳动市场的看法。她认为，劳动市场疲软的原因，是景气循环因素多过于结构性要素。

至目前为止，联准会最重要的考量要素，是劳动市场和薪资成长。薪资上升对通膨是阻力也是助力，前者拉高商品和服务的成本，后者则提高购买力。然而，重点落在叶伦所强调的，她是实用主义者，对劳动市场的看法，并非百分之百明确。换句话说，对于劳动市场的解读，还有其他的可能性。

在演讲末了，叶伦重复在国会的证词，虽被视为温和政策，但却明显向鹰派靠拢。她说：「若劳动市场持续改善的进程比委员会预期的快，或通膨上升的速度高于预期，拉近与双目标的距离，那么提高联邦基金利率目标的时间，可能会比委员会目前所预期的更早，紧接着利率恐怕也会快速攀升。」

叶伦似乎意有所指，「以我对劳动市场的看法，ＦＯＭＣ（公开市场操作委员会）有意将利率维持在较低档更长一段时间；然而，我并非不知变通，将会听取各方意见。在决定升息时点上，将参考同僚的看法。」

她在五月演讲时，曾对劳动市场发表极为强烈和严苛的看法，当时市场普遍预期联准会将维持零利率政策，导致当月美国国库券殖利率大跌。有监于此，叶伦才会有上述说词。

因此，尽管本次演讲并未说明政策新方向，但却证实提前升息的可能性提高。差别只在于，第一次升息会在一五年六月，还是九月（若景气波动剧烈，也可能提前至三月或延至十二月），而不是介于一五年九月至一六年三月间。

总之，综观叶伦过去的谈话，她的演讲其实比大家以为的还偏向鹰派。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 黄凯)

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