分析师观点：沙特与俄罗斯同意冻结石油产量 外界反应比较谨慎

路透2月16日 - 石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，使得石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有可能15年来首次达成联合行动协议，应对原油供应过剩并帮助油价回升。

但最终能否达成联合冻结协议，关键可能在于伊朗。伊朗没有参与这次磋商，并一直决心提高产量。

沙特与俄罗斯的协议会对油市有何影响，以下是银行与市场分析师的看法：

高盛：协议对于油市没什么影响

这项协议的细节显示，所提议的产量冻结不会对油市产生什么影响，而且能否得到落实还存在很大的不确定性。

虽然达成一项协议可以令人联想到今后可能取得更多共识，比如减产，但我们相信这并不足以给油价筑底，因为只有库存停止上升，油价才会企稳，而按目前提议的产出水准，库存要到2016年下半年才会停止增长。

CITI FUTURES：是冻结，不是减产

我们认为，这主要是一项政治声明而已，对油价的支持有限，伊朗对此只会加以拒绝。

我们预期伊朗将拒绝对出口设限，这会让其他产油国忽视冻结协议，沙特就会宣称低油价是伊朗造成的，因其拒绝了这项不可接受的提议。

冻结产量只是一种姿态，不会成为我们调降OPEC总体产量预测的理由。我们预期OPEC总体产量将增至3,300万桶/日，因为伊朗持续提升产量，而其他产油国要么按计划维持产量不变，要么继续按计划增加产量。

德意志银行：磋商收获甚少

磋商不只把原本希望的减产谈成冻产，而且冻结石油产量还是来自无论如何都料不会大幅提高产量的产油国(俄罗斯、委内瑞拉、沙特和卡塔尔)。

达成让所有OPEC成员国石油产量都保持在1月水准的可靠协议，因为这将消除了2017年伊朗产量增加的威胁，所以在维系市场平衡的未来预期上将格外有意义。

麦格理：不会改变游戏规则，但向正确方向迈出一步

可以说，正面的结果是伊拉克放弃进一步增长的权利；去除了伊拉克产量在2016年激增的尾部风险。

这份协议的意义在于，可能标志着OPEC首先的协调举措之一，在这过程中，将评估OPEC成员国是否禁得起低油价带来的痛苦，并将重新设置先前的市场稳定政策。

我们的分析显示，市场正出现重新平衡，我们正步上2016年第三季前重新平衡实现季节性常态的轨道。这些谈判的正面结果，可加速重新平衡。

巴克莱：市场仍左右为难

即便协议成功，因而带动的油价升幅看来也有限，OPEC仍面临该瞄准高油价还是市场份额的两难选择，但无法两全。

除了直觉式的空头回补反应外，这对油价的任何正面影响，很大程度上都要视其他重要产油国是否加入而定；尽管宣布的计划是限制产出的首个具体尝试，而沙特已公开支持，但若要成功，后续还需进行许多困难的磋商。

尽管如此，主要的受惠者可能最后还是美国(页岩)油生产商。(完)