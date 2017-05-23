香港热股：华为及Oppo供应商通达集团盘中曾挫近两成，惟称不知悉原因

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月23日 - 华为及OPPO等手机品牌供应商通达集团周二盘中曾急挫近两成，惟公司董事会确认不知悉股价下跌原因。
通达早盘尾段急跌逾19%至2.12港元的逾三个半月低位，据于午盘初段发表的公告指出，董事会确认，其并不知悉有关该等股价或成交量变动之任何原因，或任何须予披露之资料。
不过通达表示，或会考虑于场内回购股份。
通达现正生产之主要手机型号包括华为Mate9、P10及G9、Nova、麦芒5、荣耀5C、欧珀（Oppo）R9、R9s、A37、A51及A53、红米3及4、红米Note 3及Note 4以及小米Max。
稍早本地财经网站报导，市传通达的客户华为及Oppo减少订单，惟通达副总经理许慧敏回覆传媒查询时，否认有关传闻。
香港时间14:05，通达跌9.89%，报2.37港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为