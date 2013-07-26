反对萨默斯接任美联储主席的声音日渐增多

路透华盛顿7月25日 - 美国总统奥巴马可能在几个月后宣布将由谁来接替美国联邦储备委员会(美联储)主席贝南克，然而批评人士已经发起一场不同寻常的公众运动，意在阻止一位竞争者参与这场角逐--他就是前美国财政部长萨默斯。

萨默斯曾是奥巴马政府的国家经济委员会主任，在克林顿政府时期担任财长，还曾担任过哈佛大学校长和世界银行首席经济学家。在克林顿时期，他帮助缓解了亚洲金融危机，阻止其影响泛滥全球。

但自由派人士批评他带头放宽金融管制，帮助催生了近期的这场金融危机，并称他在对冲基金D.E. Shaw的工作经历，说明他就是一个在华尔街与政府之间进进出出的典型。

萨默斯的一位代表拒绝对此置评，白宫和美联储也保持沉默。

根据多位与美联储和白宫关系密切的消息人士透露，一些颇有势力的民主党人都在暗地里为萨默斯讲好话，这其中包括前财长鲁宾，他亦曾担任过花旗集团的高层。

如果奥巴马考虑萨默斯，将会放弃现任美联储副主席叶伦。后者也是主要候选人之一。

预计叶伦和萨默斯在政策方面都会非常接近伯南克的现行方针。

萨默斯的支持者提出，他有处理危机的经验，因而更具优势。

根据助手透露的消息，参议院里反对萨默斯的民主党人已经致信奥巴马，要求他选择叶伦。美联储通过非常规货币政策刺激迟滞的美国经济复苏，叶伦在这一过程中居功至伟，如果能被奥巴马提名，她将成为美联储历史上第一位女性主席。

助手表示，民主党参议员Sherrod Brown正在传阅这封信。究竟有多少参议员会在上面签名尚不清楚，但几位民主党议员已经明确表态支持叶伦反对萨默斯。

伯南克执掌美联储的第二个四年任期将在2014年1月31日结束，虽然他并没有谈论过打算，但外界普遍预期他到时不会留任。

一位与奥巴马政府关系密切的人士表示，他有理由认为奥巴马总统在密切考虑萨默斯，而且可能很倾向于启用他。该消息人士称，奥巴马可能会将萨默斯与华尔街的关联以及危机管理经验视作重要加分项。

同时，熟知美联储内部想法的消息人士表示，央行人员和联储委员会的一些成员则担心，萨默斯惯常的唐突态度会不利于在共识驱动的联储达成政策。

这些消息人士因人事讨论的敏感性而要求匿名。

此前媒体针对金融市场参与人士的调查显示，叶伦一直是接替伯南克的领先人选，但分析师认为萨默斯占有与奥巴马关系密切的优势。

一位了解提名程序的消息人士表示，奥巴马尚未作出决定。预计秋季前不会公布人选。(完)

(编译 郑茵/石冠兰 审校 孙茉莉)

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