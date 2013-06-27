奥普拉·温弗瑞当选《福布斯》最具权势名人

奥普拉·温弗瑞周三被《福布斯》杂志提名为全球最具权势的演艺界名人。《福布斯》杂志该榜单前十名包括六名女性和四名男性，歌手Lady Gaga位列第二，分列三四五位的是斯皮尔伯格、碧昂丝以及麦当娜。去年荣膺榜单首位的珍妮弗·洛佩兹今年的排名下滑至第12位。路透