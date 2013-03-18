奥普拉再登《福布斯》美国最具影响力名人榜首

路透纽约3月15日 - 美国知名主持人奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)周五连续第二年被《福布斯》杂志评为“美国最具影响力名人”。奥普拉2011年停播了其最富盛名的日播脱口秀节目“奥普拉秀”(The Oprah Winfrey Show)。

59岁的奥普拉力压好莱坞名流史蒂芬·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)与克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)、记者芭芭拉·沃尔特斯(Barbara Walters)、理财师苏茜·欧曼(Suze Orman)等人，荣登《福布斯》这一排名榜首。

《福布斯》称，有48%的受访者认为奥普拉具有影响力，仅比去年的调查结果低了一个百分点。这一排名包括了超过7,500位名人，是根据E-Poll市场调查公司(E-Poll Market Research)对美国人进行的调查结果而得出的。

奥普拉在2011年5月停播了其知名的脱口秀节目“奥普拉秀”，这一节目已播出25年，随后她推出了奥普拉电视网(Oprah Winfrey Network)，主要播出面对女性的生活类节目。

OWN起步时收视率欠佳，而在今年播出了对车王兰斯·阿姆斯特朗(Lance Armstrong)的独家专访以及对知名R&B歌手碧昂丝的采访后，奥普拉电视网收视率攀升。

进入该排名前五的除奥普拉外，依次分别为斯皮尔伯格、知名导演马丁·斯科西斯(Martin Scorsese)、朗·霍华德(Ron Howard)和乔治·卢卡斯(George Lucas)。

编译：辛毅 发稿：程芳

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