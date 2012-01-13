大多数人对2012持乐观态度--调查

调查显示，尽管2011年全球经济并不景气，大多数人仍乐观认为2012年有望好转。益普索/路透调查显示受访的24个国家的公民中，接近四分之三认为今年将好於去年。法国和印尼乐观情绪最高，91%的受访者认为2012将好於2011。意大利、日本和瑞典受访者对未来最为悲观。路透