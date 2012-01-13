大多数人对2012持乐观态度--调查

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透纽约1月12日电---调查显示，尽管2011年全球经济并不景气，大多数人仍乐观认为2012年有望好转。
益普索/路透调查显示，受访的24个国家的公民中，接近四分之三认为今年将好於去年。
"这是过去几年来首次出现乐观期待。所有指标都显示，尽管大家对现状反应冷淡，对未来却有些许期待，"益普索公共事务高级副总裁Clifford Young表示。
法国和印尼乐观情绪最高，91%的受访者认为2012将好於2011，巴西该比例为90%，印度为89%。
意大利、日本和瑞典受访者对未来最为悲观，认为2012将好转的比例分别为45%、46%和55%。匈牙利和英国的比例分别为56%和58%。
"欧洲仍然问题很多。北美，尤其是美国，有转好迹象，"Young说道。
74%的美国受访者对2012年持乐观态度。
"总体来说，新兴国家受访者对自身、经济和未来感觉良好，"Young称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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