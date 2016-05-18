甲骨文称谷歌导致其版权营收锐减 侵权官司攻防战再起

路透旧金山5月17日 - 甲骨文(Oracle) (ORCL.N)联席执行长卡兹(Safra Catz)周二对陪审员称，谷歌盗用其受版权保护的软件、进入智能手机市场后，甲骨文来自长期客户的版权许可收入大幅减少。

在旧金山联邦法院的庭审中，甲骨文指控谷歌的安卓(Android)智能手机操作系统侵犯其在JAVA所拥有的版权部分。而Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌则称，根据著作权法合理使用条款，谷歌应可以免费使用Java。

甲骨文在2010年收购了Sun公司，在与谷歌就其使用Java的协商破裂后提起诉讼。陪审团2012年在一次审理中僵持不下，如果现任陪审团否决谷歌为合理使用，将考虑甲骨文所提的90亿美元损害赔偿要求。

软件开发商密切关注该案，担心甲骨文获胜可能引起更多软件版权诉讼。

周二的庭审中，卡兹称谷歌免费为三星等手机制造商提供安卓系统的决策，令这些制造商通常向Java支付的版权许可收入减少。

“这造成了极为负面的影响，”卡兹称。

卡兹表示以三星为例，其支付的费用从约4,000万美元减少至约100万美元。(完)