甲骨文称谷歌导致其版权营收锐减 侵权官司攻防战再起

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透旧金山5月17日 - 甲骨文(Oracle) (ORCL.N)联席执行长卡兹(Safra Catz)周二对陪审员称，谷歌盗用其受版权保护的软件、进入智能手机市场后，甲骨文来自长期客户的版权许可收入大幅减少。
在旧金山联邦法院的庭审中，甲骨文指控谷歌的安卓(Android)智能手机操作系统侵犯其在JAVA所拥有的版权部分。而Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌则称，根据著作权法合理使用条款，谷歌应可以免费使用Java。
甲骨文在2010年收购了Sun公司，在与谷歌就其使用Java的协商破裂后提起诉讼。陪审团2012年在一次审理中僵持不下，如果现任陪审团否决谷歌为合理使用，将考虑甲骨文所提的90亿美元损害赔偿要求。
软件开发商密切关注该案，担心甲骨文获胜可能引起更多软件版权诉讼。
周二的庭审中，卡兹称谷歌免费为三星等手机制造商提供安卓系统的决策，令这些制造商通常向Java支付的版权许可收入减少。
“这造成了极为负面的影响，”卡兹称。
卡兹表示以三星为例，其支付的费用从约4,000万美元减少至约100万美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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