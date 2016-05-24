甲骨文指控谷歌侵权案重审 律师对陪审团做总结陈词

路透旧金山5月23日 - 一名谷歌律师周一在做总结陈词时称，由于甲骨文自身进入智能手机市场的努力失败，所以就向谷歌提出索赔数十亿美元的侵权诉讼。

不过甲骨文的律师指控谷歌未经许可便使用该公司的知识产权并获取巨额利润。

在美国旧金山地区法院的重审中，甲骨文声称谷歌的安卓(Android)智能手机操作系统侵犯了该公司开发平台Java的知识产权。谷歌(GOOGL.O)辩称，根据版权法中合理使用的条款，该公司可以使用Java，而不必支付费用。

该案2012年审理结束时陪审团陷入僵局，未能给出结论。如果当前的陪审团不支持谷歌合理使用的说法，那么将会考虑甲骨文索要的大约90亿美元赔偿。

各大软件开发商都在密切关注此案，他们担心如果甲骨文获胜，可能引发更多软件版权官司。

不过，投资者认为对谷歌而言风险不大，因为该公司有能力支付一次性罚款，而且法院发布禁令要求谷歌向甲骨文连续支付版税的可能性还很小。

谷歌律师Robert Van Nest周一在法庭上播放了一段甲骨文董事长埃利森讲话的视频，他赞扬“我们的朋友谷歌”开发了使用Java的产品。埃利森然后暗示，甲骨文也应当开发智能手机。

Van Nest说，甲骨文一直没能开发出自己的智能手机，因此决定起诉谷歌构成侵权。(完)