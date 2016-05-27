甲骨文起诉谷歌侵犯Java版权败诉 90亿美元索赔未获支持

路透旧金山5月26日 - 谷歌(Google)(GOOGL.O)与甲骨文(Oracle)(ORCL.N)在安卓(Android)智能手机系统软件应用方面的版权纷争由来已久，而美国一个陪审团周四作出的裁决让谷歌获得重大胜利。全球多数智能手机使用安卓系统。

陪审团全票支持谷歌的主张，认定其使用甲骨文的Java开发平台开发安卓系统的行为，受到版权法中合理使用条款的保护，对甲骨文要求获得90亿美元损害赔偿的主张不予支持。

甲骨文称认为有很多理由提出上诉，并将付诸行动。“我们坚定认为谷歌非法抄袭Java核心技术开发了安卓系统，并打入移动设备市场，”甲骨文法律总顾问Dorian Daley在一份声明中称。

Alphabet旗下的谷歌在一份声明中将判决称为“安卓生态系统、Java编程群体，以及依赖免费开放编程语言开发创新性消费产品的软件开发商的一次胜利。”

软件开发商密切关注此案，担心甲骨文胜诉可能导致更多版权诉讼。

判决公布后，甲骨文和Alphabet股价在盘后基本持平。(完)