甲骨文起诉谷歌侵犯Java版权败诉 90亿美元索赔未获支持

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透旧金山5月26日 - 谷歌(Google)(GOOGL.O)与甲骨文(Oracle)(ORCL.N)在安卓(Android)智能手机系统软件应用方面的版权纷争由来已久，而美国一个陪审团周四作出的裁决让谷歌获得重大胜利。全球多数智能手机使用安卓系统。
陪审团全票支持谷歌的主张，认定其使用甲骨文的Java开发平台开发安卓系统的行为，受到版权法中合理使用条款的保护，对甲骨文要求获得90亿美元损害赔偿的主张不予支持。
甲骨文称认为有很多理由提出上诉，并将付诸行动。“我们坚定认为谷歌非法抄袭Java核心技术开发了安卓系统，并打入移动设备市场，”甲骨文法律总顾问Dorian Daley在一份声明中称。
Alphabet旗下的谷歌在一份声明中将判决称为“安卓生态系统、Java编程群体，以及依赖免费开放编程语言开发创新性消费产品的软件开发商的一次胜利。”
软件开发商密切关注此案，担心甲骨文胜诉可能导致更多版权诉讼。
判决公布后，甲骨文和Alphabet股价在盘后基本持平。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。