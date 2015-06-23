甲骨文扩大云计算服务 将与亚马逊一较高下

路透6月22日 - 甲骨文(ORCL.N)创建人兼执行董事长埃利森表示，他的数据库公司正在扩大云计算服务，让甲骨文与亚马逊(Amazon.com)展开更直接的竞争。

“我们准备与亚马逊在价格上一较长短，”埃利森周一在网络说明会上表示；之前其宣布，甲骨文将为客户提供在线存储和容量，让客户完全在甲骨文云计算服务中运行其应用程式。

这一扩大计划是甲骨文向前迈出的重要一步。甲骨文正在从传统数据库和客户关系管理业务转向云计算服务。

“这确实是件大事，”埃利森表示。埃利森在2014年卸任执行长一职。

亚马逊的Amazon Web Services (AWS)在向客户提供云计算能力方面走在前列，微软(MSFT.O)的Azure服务和IBM(IBM.N)紧随其后。

埃利森表示，甲骨文的Oracle Cloud Platform具有成本效益，将可以替代亚马逊的服务。

“我们的新档案存储服务紧咬亚马逊Glacier，但价格只是它们的十分之一。”埃利森说。亚马逊未立即回覆置评要求。

甲骨文的云服务发展迅速，据最近一季的数据推估，年营收约23亿美元。

亚马逊和微软云计算服务年营收各约63亿美元。(完)

(编译 李爽/张若琪 审校 龚芳/张涛)

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