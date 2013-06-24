《美国个股分析》甲骨文软件销售未达预期，云计算短板忧患凸显

即便是大有前途的云软件供应商Workday，也在业绩说明电话会议上提到了“经济压力”。

其他分析师表示，短期内，还很难取代甲骨文在数十年内累积的安装用户基础。

“随着时间的推移，甲骨文是否会受到来自云计算的压力？是的，”Hickey称，“这种压力很紧迫么？不，(甲骨文的用户基础)规模很大，也很牢固。”

Cowen & Co分析师Peter Goldmacher亦称，甲骨文面临的是结构性问题。他认为，对于避免该公司目前的成长放缓，埃利森所能做的不多。

“在所难免就是在所难免，”Goldmacher还称，“就算你做再多次整容和拉皮手术，也无法让心肝肾变得年轻些。”(完) (编译 王洋/兰秀娟/王丽鑫/许娜; 审校 李春喜/张涛/石冠兰)