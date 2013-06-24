《美国个股分析》甲骨文软件销售未达预期，云计算短板忧患凸显

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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即便是大有前途的云软件供应商Workday，也在业绩说明电话会议上提到了“经济压力”。
其他分析师表示，短期内，还很难取代甲骨文在数十年内累积的安装用户基础。
“随着时间的推移，甲骨文是否会受到来自云计算的压力？是的，”Hickey称，“这种压力很紧迫么？不，(甲骨文的用户基础)规模很大，也很牢固。”
Cowen & Co分析师Peter Goldmacher亦称，甲骨文面临的是结构性问题。他认为，对于避免该公司目前的成长放缓，埃利森所能做的不多。
“在所难免就是在所难免，”Goldmacher还称，“就算你做再多次整容和拉皮手术，也无法让心肝肾变得年轻些。”(完) (编译 王洋/兰秀娟/王丽鑫/许娜; 审校 李春喜/张涛/石冠兰)
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