甲骨文修复Java安全漏洞

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透8月30日电---甲骨文ORCL.O 修复了Java软件中的漏洞。此前，多名计算机安全专家发现了这些安全漏洞，称这可使PC易受黑客攻击。
甲骨文周三在其网站上公布了Java的升级补丁。
有关这些安全漏洞的警告在上周末出现，令企业和消费者感到不安。现在企业和消费者面对日益增多的电脑病毒威胁，很多病毒可避开杀毒软件。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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