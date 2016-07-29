收购NetSuite将增强甲骨文的云业务 埃利森获益（更新版）

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路透7月28日 - 甲骨文(Oracle Corp)(ORCL.N)周四宣布将以93亿美元收购NetSuiteN.N，该交易使其在快速成长的云计算领域中占有更大的份额，而且这也意味着甲骨文执行董事长埃利森将有大笔进账。

根据一份监管文件，除了作为甲骨文公司的执行董事长，截至2月，埃利森实益拥有的各实体持有大约40%的NetSuite股份。如果上述并购交易成功完成，这些股份将价值约35亿美元。

公司治理顾问称，埃利森与这两家公司的关联，将使得该交易受到更严格的审查。但其补充表示，该交易的结构以及对甲骨文的战略意义意味着它可能获得通过。

“当一个人做出错误的决定时，人们会在意(公司治理)，”Egan-Jones Proxy Services的副总裁Kevin McManus说。“但如果合并对市场是有意义的，就将很难对其抱怨太多了。”

NetSuite股价收涨约18%至108.41美元，略低于每股109美元的现金收购价。甲骨文股价上涨0.6%至41.19美元。

“从甲骨文的角度来看，这笔交易绝对是昂贵的，但这是可理解的，也很合理，尤其在现在的环境下，”投资研究机构晨星(Morningstar)的分析师Rodney Nelson表示。他指出，该领域的一些企业以很高的价值倍数被卖掉。

甲骨文和NetSuite均提供软件应用程式，可以协助企业后端，以及从科技到人力资源的管理运营实现自动化。

NetSuite执行长Zach Nelson在1996年至1998年，负责甲骨文的全球行销业务。

该交易亦将协助甲骨文迎头赶上Workday Inc (WDAY.N)及Salesforce.com Inc (CRM.N)等专攻云服务的竞争对手。甲骨文正积极地试着建立和销售更多的云业务软件。

NetSuite周四公布强劲的第二季财报，营收较上年同期增加30%，经调整后的净利优于预期。

Jefferies分析师在研究报告表示，该交易让甲骨文立刻大举切入企业应用程式的中端市场，但“付出的价格似乎太高了”。(完)