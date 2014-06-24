甲骨文拟以53亿美元收购MICROS SYSTEMS 为公司五年来最大交易

一周经济焦点：欧盟峰会和法国选举后 欧洲将踏上新征途
路透法兰克福4月21日 - 欧洲的政治迷雾下周可能终于开始要消散了。经历持续数月的不确定性之后，法国总统大选和欧盟关于英国退欧策略的峰会将让欧洲踏上一条新征途。
路透6月23日 - 甲骨文(Oracle)(ORCL.N)称其将以53亿美元收购Micros SystemsMCRS.O，以通过并购来带动萎靡不振的业务成长。甲骨文是全球第二大商业软件开发商。
并购Micros是埃利森领导下的甲骨文五年来首笔规模数十亿美元的收购，之前该公司的第四季业绩令人失望。Micro为餐厅和宾馆开发销售终端硬件和软件。
分析师表示，此项收购可能开启甲骨文的一系列收购步伐。Salesforce.com(CRM.N)和Workday(WDAY.N)等企业开发的软件和网络产品定价激进，让甲骨文感到压力。
“我认为这确实是埃利森认识到有必要在并购方面施展拳脚，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives对路透表示。
“我们都清楚，该公司需要迅速给成长引擎注入燃料，以提升营收成长，”Ives说。
收购Mircos符合甲骨文扩大云计算业务的计划。甲骨文进入云领域的时间相对较晚。
Mircos出售连网收银机，提供一系列基于云技术的服务，比如面向酒店和连锁餐厅的电商和客户关系管理，它的客户包括卢浮宫酒店(Louvre Hotel)，星期五餐厅(TGI Friday's)和百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)。
Mircos截至2013年6月的全年营收增长15%至12.7亿美元。
**甲骨文的收购资金**
甲骨文的收购步伐近年来有所放缓。收购Micros是甲骨文2009年以56亿美元买下Sun Microsystems以来最大的收购交易。
“我想这只是甲骨文又一轮大规模并购周期的开端，他们将会在未来一至两年内在并购上花掉150亿-200亿美元，”Ives说。
他预计并购交易将集中在云领域、大数据和网络安全方面。
截至5月31日，甲骨文握有388亿美元现金和短期投资，为进行更多交易做好了准备。
甲骨文周一表示，支付给Micros股东的收购价为每股68美元，较该股周五收盘价溢价3.4%。
Micros股价周一午盘报67.97美元，周一收于67.98美元。
Ives表示，Micros交易将帮助甲骨文击退DemandwareDWRE.N和NetSuiteN.N等电子商务软件提供商的威胁。
甲骨文表示，该交易预计将很快提高获利。
Wedbush分析师Steve Koeing预计，该交易将会把12个月甲骨文营收提高3-4%左右，并将每股收益增加3-4美分。
甲骨文周一收盘价上涨至41.1美元。(完)
(编译 李爽/白云/石冠兰 审校 张荻/戴素萍/许娜)
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