甲骨文拟以53亿美元收购MICROS SYSTEMS 为公司五年来最大交易

路透6月23日 - 甲骨文(Oracle)(ORCL.N)称其将以53亿美元收购Micros SystemsMCRS.O，以通过并购来带动萎靡不振的业务成长。甲骨文是全球第二大商业软件开发商。

并购Micros是埃利森领导下的甲骨文五年来首笔规模数十亿美元的收购，之前该公司的第四季业绩令人失望。Micro为餐厅和宾馆开发销售终端硬件和软件。

分析师表示，此项收购可能开启甲骨文的一系列收购步伐。Salesforce.com(CRM.N)和Workday(WDAY.N)等企业开发的软件和网络产品定价激进，让甲骨文感到压力。

“我认为这确实是埃利森认识到有必要在并购方面施展拳脚，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives对路透表示。

“我们都清楚，该公司需要迅速给成长引擎注入燃料，以提升营收成长，”Ives说。

收购Mircos符合甲骨文扩大云计算业务的计划。甲骨文进入云领域的时间相对较晚。

Mircos出售连网收银机，提供一系列基于云技术的服务，比如面向酒店和连锁餐厅的电商和客户关系管理，它的客户包括卢浮宫酒店(Louvre Hotel)，星期五餐厅(TGI Friday's)和百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)。

Mircos截至2013年6月的全年营收增长15%至12.7亿美元。

**甲骨文的收购资金**

甲骨文的收购步伐近年来有所放缓。收购Micros是甲骨文2009年以56亿美元买下Sun Microsystems以来最大的收购交易。

“我想这只是甲骨文又一轮大规模并购周期的开端，他们将会在未来一至两年内在并购上花掉150亿-200亿美元，”Ives说。

他预计并购交易将集中在云领域、大数据和网络安全方面。

截至5月31日，甲骨文握有388亿美元现金和短期投资，为进行更多交易做好了准备。

甲骨文周一表示，支付给Micros股东的收购价为每股68美元，较该股周五收盘价溢价3.4%。

Micros股价周一午盘报67.97美元，周一收于67.98美元。

Ives表示，Micros交易将帮助甲骨文击退DemandwareDWRE.N和NetSuiteN.N等电子商务软件提供商的威胁。

甲骨文表示，该交易预计将很快提高获利。

Wedbush分析师Steve Koeing预计，该交易将会把12个月甲骨文营收提高3-4%左右，并将每股收益增加3-4美分。

甲骨文周一收盘价上涨至41.1美元。(完)

(编译 李爽/白云/石冠兰 审校 张荻/戴素萍/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。