甲骨文第四季软件营收令人失望 股价遭重挫

路透旧金山6月20日 - 美国甲骨文公司(Oracle)ORCL.O的新软件销售和订购连续第二个季度未能达到预期，令该公司股价挫跌，因投资者担心公司执行长埃利森或许很难让这家科技业巨擘重回正轨。

甲骨文管理层周四表示，预计当前一季的新软件销售和订购增长幅度为0-8%，并将过去一季的疲弱表现归咎于亚洲和拉美市场的销售情况令人失望。

甲骨文计划从7月起将公司的上市地点从Nasdaq市场移至纽约证交所。公司方面表示这样做最符合股东的利益，但未作解释。甲骨文还宣布季度派息提高一倍至每股0.12美元。

“自体成长正在放慢，公司要应对许多压力。他们在云业务方面起步晚了，正在迎头追赶，”Bernstein分析师Mark Moerdler认为，“派息翻倍--他们是想传递出这样的信息，他们仍有能力向股东派发更多的现金。”

总体来说，甲骨文在5月31日止的会计年度第四季营收持平于109亿美元，不及汤森路透I/B/E/S提供的分析师平均预估111.22亿美元。

更受外界关注的新软件销售与互联网上软件订购的营收增加1%至40亿美元，据FBR Capital分析师Daniel Ives称，亦低于分析师平均预期的约42亿美元。

在周四美股盘后交易中，该公司股价下跌逾8%至30.46美元，此前于常规交易时段在Nasdaq市场收跌2.6%，报33.21美元。

“情况真是糟糕，”Fort Pitt Capital的资深分析师Kim Forrest表示，“我确实不相信盘后交易可以真实反映第二天的股价走势，但是它表明了股东现在有多么沮丧。”

根据StarMine Professional数据，多数分析师推荐购买甲骨文股票，很多人预计该公司表现将好转，因全球经济改善且企业客户更愿意在资讯科技(IT)方面支出。

其他分析师认为，这家有36年历史科技公司的快速增长和利润率较高的时期可能正在终结。

**用数据说话**

投资者密切关注新软件销售，因其带来高利润率和长期维护合同，并且是未来获利的重要指标。该公司此前预期，会计年度第四季的新软件许可和云业务订购营收将增长1-11%。

埃利森将甲骨文的表现归咎于全球经济环境较差。他在电话会议上对分析师表示，“明显这是经济环境的问题，而不是产品和竞争的问题，”

该公司第四季净利上升10%至38亿美元，或每股盈余(EPS)0.8美元。经调整后的EPS为0.87美元。

甲骨文硬件业务部门的营收下降13%至8.49亿美元。

甲骨文此前预期，5月当季硬件产品营收将下降12-22%。(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 于春红)

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