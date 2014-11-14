独家：甲骨文与思爱普旗下TomorrowNow就版权诉讼达成和解

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透11月13日 - 思爱普(SAP)(SAPG.DE)向路透发布的一份声明周四显示，已以3.567亿美元与甲骨文(Oracle) (ORCL.N)就旷日持久的版权诉讼达成和解。诉讼涉及不当下载甲骨文的文档。
该案牵扯思爱普的TomorrowNow部门。思爱普收购TomorrowNow是为了以低于甲骨文的收费提供软件支持，希望能抢夺甲骨文的客户。
甲骨文发现数以千计的可疑下载记录后，在2007年对思爱普提起诉讼。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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