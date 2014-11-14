独家：甲骨文与思爱普旗下TomorrowNow就版权诉讼达成和解

路透11月13日 - 思爱普(SAP)(SAPG.DE)向路透发布的一份声明周四显示，已以3.567亿美元与甲骨文(Oracle) (ORCL.N)就旷日持久的版权诉讼达成和解。诉讼涉及不当下载甲骨文的文档。

该案牵扯思爱普的TomorrowNow部门。思爱普收购TomorrowNow是为了以低于甲骨文的收费提供软件支持，希望能抢夺甲骨文的客户。

甲骨文发现数以千计的可疑下载记录后，在2007年对思爱普提起诉讼。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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