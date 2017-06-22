焦点：甲骨文业务转型成效初现推动获利超预期 股价涨至纪录最高

路透6月21日 - 甲骨文(ORCL.N)公布的季度获利高于华尔街预估，并对当前季度给出乐观的财测，表明该公司向云业务转型开始收到成效。

甲骨文股价周三在美股盘后交易中飙涨10.6%至51.25美元的纪录高位。股价今年迄今已上扬了约20%。

由于客户日益回避价格昂贵的授权模式，再加上甲骨文进入云市场的时间较晚，所以该公司一直在加倍努力做基于云技术的服务。

甲骨文做出的努力中，包括与美国电话电报公司(AT&T)(T.N)在5月签订一份协议，按协议AT&T同意将其大规模数据库部分转移至甲骨文的云平台上。

曱骨文创办人兼首席技术官Larry Ellison在声明稿中表示，“来未来一年我预期会有更多的大客户将他们的甲骨文数据库和数据库应用转至Oracle Cloud。”

在5月31日止的第四季，云事业总营收飙升58.4%至13.6亿美元。

“在数年来努力在云业务找到立足点后，甲骨文似乎已拨云见日，进入2018财年气势如虹，”Edward Jones分析师Josh Olson表示。

公司高层在财报发布后的电话会议上强调了云事业的成功。

“云事业每年的经常性收入(ARR)超过20亿美元。公司云事业ARR已连续第二年超过Salesforce.com，”Ellison在电话会议上表示。

受云业务增长所提振，公司预估以固定汇率计算第一季经调整后的每股获利为0.59-0.61美元；分析师预估为0.59美元。

以固定汇率计算，甲骨文预计本季营收将增长4-6%。

公司第四季净利增至32.3亿美元，或每股盈余0.76美元；上年同期分别为28.1亿美元，或每股盈余0.66美元。

扣除特殊项目后，甲骨文每股盈余为0.89美元。

公司当季经调整后的营收为109.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股盈余为0.78美元，营收为104.5亿美元。(完)