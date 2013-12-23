甲骨文将以约13.9亿美元收购Responsys 以扩张云计算产品

路透12月20日 -全球第二大商业软件生产企业甲骨文(ORCL.N)表示，将以约13.9亿美元收购网络营销软件生产商ResponsysMKTG.O，以增加甲骨文的云计算产品线。

埃利森领导下的甲骨文一直致力于云计算软件，以对抗Salesforce.com(CRM.N)和Workday(WDAY.N)等灵活对手的竞争，后两者提供的网络产品价格通常比甲骨文的要低。

已有40年历史的甲骨文在云计算方面动手较晚，该公司已创建了针对特定云计算竞争对手的销售队伍，试图打造操作系统、数据库和软件程序的网上一站式商店。

Responsys生产云计算软件，企业将其在电子邮件、移动设备和网络上管理自身的营销，客户包括LinkedIn、西南航空和United Healthcare等。

FBR Capital Markets分析师DanielIves在给客户的研究报告中称，“(对Responsys的收购)进一步提振了甲骨文在云计算方面的创新能力，这对甲骨文未来几年成功的至关重要，”

对Responsys的收购可能将引发2014年软件业的整合，因规模较大的企业开拓成长新领域，而较小的企业继续寻找战略并购机会。

甲骨文的收购报价为每股27美元，较Responsys周四收盘价溢价约38%。周五Responsys在Nasdaq市场交易价为26.94美元。

该笔交易已获得Responsys董事会批准，料将在2014年上半年完成。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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