美股业绩：甲骨文新软件销售下降，股价重挫

路透旧金山3月20日 - 全球第三大软件生产商甲骨文 周三公布，会计年度第三季新软件销售下降2%，基于互联网的软件订购额为23亿美元，不及公司自身的预期，导致股价大幅走低。

该公司之前预期，新软件特许使用和云软件订购收入跳升3-13%。投资者重点审视新软件销售数据，因新软件将带来高利润率的长期维护合约，且是反应未来获利的重要指标。

部分投资者担忧，全球经济的不确定性，尤其是欧洲的危机，将导致各国政府和企业推迟科技项目的支出。

甲骨文将在周三稍后举行的分析师电话会议上发布对当前季度的预期，并对业绩做出评论。

甲骨文第三季营收下降1%，至90亿美元，不及分析师预期。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第三季营收为93.82美元。

该公司第三季GAAP净利持平，为25亿美元，合每股0.52美元，同比增长6%。经调整后的每股收益为0.65美元，不及分析师预期的0.66美元。