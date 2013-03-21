美国个股：甲骨文将业绩不佳归咎销售团队，预计第四季营收恢复增长

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
该公司原本预期新软件许可与云软件订购业务营收增长3-13%。
**信心消退**
根据汤森路透数据，甲骨文第三季营收较市场平均预估低约4.4%，是2011年11月当季以来的最差表现，当时该公司的实际营收较预估低4.5%。
总体而言，甲骨文营收下降1%至90亿美元，不及汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估的93.82亿美元。
公司旗下陷入困境的硬件部门营收从上年同期的8.69亿美元降至6.71亿。该公司原本预期此项业务营收将同比持平或下降10%。
自甲骨文在2010年1月从Sun Microsystems手中买下硬件业务后，该部门营收逐季下滑。甲骨文执行长埃利森曾表示，他预期硬件系统营收将在3月1日开始的会计年度第四季出现增长。
甲骨文按照公认会计原则(GAAP)计算的净利持平于25亿美元，每股盈余(EPS)为0.52美元，较上年同期上升6%。公司经调整的EPS为0.65美元，略低于分析师预计的0.66美元。
该公司股价周三在盘后交易中大跌8%至32.95美元，之前在Nasdaq市场收报35.765。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选