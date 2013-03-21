美国个股：甲骨文将业绩不佳归咎销售团队，预计第四季营收恢复增长

该公司原本预期新软件许可与云软件订购业务营收增长3-13%。

**信心消退**

根据汤森路透数据，甲骨文第三季营收较市场平均预估低约4.4%，是2011年11月当季以来的最差表现，当时该公司的实际营收较预估低4.5%。

总体而言，甲骨文营收下降1%至90亿美元，不及汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估的93.82亿美元。

公司旗下陷入困境的硬件部门营收从上年同期的8.69亿美元降至6.71亿。该公司原本预期此项业务营收将同比持平或下降10%。

自甲骨文在2010年1月从Sun Microsystems手中买下硬件业务后，该部门营收逐季下滑。甲骨文执行长埃利森曾表示，他预期硬件系统营收将在3月1日开始的会计年度第四季出现增长。

甲骨文按照公认会计原则(GAAP)计算的净利持平于25亿美元，每股盈余(EPS)为0.52美元，较上年同期上升6%。公司经调整的EPS为0.65美元，略低于分析师预计的0.66美元。

该公司股价周三在盘后交易中大跌8%至32.95美元，之前在Nasdaq市场收报35.765。(完)