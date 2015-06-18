美股业绩：甲骨文营收和获利均不及预估，盘后股价下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
近几年，甲骨文和德国竞争对手思爱普(SAP) 在消费者关系管理软件市场中的份额，被仅提供云服务的Salesforce.com抢走不少。
由于软件营收减少，而且美元上涨，甲骨文截止5月31日的第四季净利降至27.6亿美元，或每股盈余0.62美元。上年同期为净利36.5亿美元，或每股盈余0.80美元。
经调整后，甲骨文每股盈余0.78美元，而根据汤森路透I/B/E/S，华尔街分析师预期为每股盈余0.86美元。
营收下降5.4%至107.1亿美元。若假定汇率保持不变，则营收增长3%。分析师此前平均预计，营收为109.2亿美元。
甲骨文云计算软件和平台服务的营收增长29%，至4.16亿美元。这部分业务受到投资者密切关注。
甲骨文预计本季每股盈余为0.56-0.59美元，低于分析师平均预期的0.61美元。甲骨文还预计，扣除美元汇率影响，营收较上年同期增长5-8%。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 张荻)
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