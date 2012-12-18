美股业绩: 甲骨文第二季盈利及软件营收超预期

路透波士顿12月18日 - 全球第三大软件生产商甲骨文(Oracle) 公布季度盈利胜过华尔街预期,因软件销售增长强劲,显示"财政悬崖"逼近还未影响到企业科技支出.

公布业绩后,甲骨文盘后大涨2.6%.

"我称之为提前到来的圣诞礼物",FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示,"这是整体科技产业的良好迹象."

甲骨文公布,会计年度第二季软件营收和云软件订购同比增加17%,至24亿美元.

甲骨文在9月20日上次公布业绩时,原本预计新软件营收同比增加5-15%.

甲骨文公布第二季不计入特殊项目的每股盈利为0.64美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估均值为0.61美元.

盘后,甲骨文股价由收盘价32.88美元升至33.75美元.(完)