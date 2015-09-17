甲骨文季度营收下滑 受软件销售疲软及强势美元拖累

路透9月16日 - 甲骨文(Oracle) (ORCL.N)第一季营收下滑幅度比预期严重，美元强势带来冲击，且消费者迅速转向利润较低的云技术软件，未能弥补传统软件营收的下滑。

和思爱普(SAP)(SAPG.DE)、IBM (IBM.N)和微软(Microsoft) (MSFT.O)等对手一样，甲骨文力推基于网络的软件销售，以期打败Salesforce.com (CRM.N)和Workday Inc(WDAY.N)等迅速成长的竞争对手。

8月31日止当季，甲骨文营收下滑1.7%至84.5亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为85.3亿美元。

公司表示，按固定汇率计算，营收增长7%。前季依同样计算方式的营收则增长3%。

甲骨文最新一季净利下降20%至17.5亿美元，每股盈余(EPS)为0.4美元。扣除特殊项目的EPS为0.53美元，高于分析师预估的0.52美元。

“我们认为甲骨文这一季的表现比市场担心的情况要好，”FBR资本市场的分析师Daniel Ives表示。

这份财报“应足以令投资者相信，在5月当季的糟糕表现后，甲骨文已经开始趋稳”。

该公司股价在周三盘后交易中下跌不到1%。

甲骨文该季云计算软件和平台服务营收增长34%至4.51亿美元。传统软件授权业务营收则下滑16%至15.1亿美元。

根据RBC资本市场，华尔街原本预期该公司云业务营收增长35%，传统软件营收减少17%。

“在可预见的将来，数据库业务仍将令该公司乌云罩顶，”Ives指出。

“甲骨文必须开始展开更大规模的并购，为公司成长注入动力，因为投资者对公司表现的好转仍将心存怀疑，”Ives说。(完)

编译 王丽鑫/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞

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