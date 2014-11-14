《独家新闻》甲骨文与思爱普旗下TomorrowNow就版权诉讼达成和解

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透11月13日 - 思爱普(SAP) 向路透发布的一份声明周四显示，已以3.567亿美元与甲骨文(Oracle) 就旷日持久的版权诉讼达成和解。诉讼涉及不当下载甲骨文的文档。
该案牵扯思爱普的TomorrowNow部门。思爱普收购TomorrowNow是为了以低于甲骨文的收费提供软件支持，希望能抢夺甲骨文的客户。
甲骨文发现数以千计的可疑下载记录后，在2007年对思爱普提起诉讼。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。