《独家新闻》甲骨文与思爱普旗下TomorrowNow就版权诉讼达成和解

路透11月13日 - 思爱普(SAP) 向路透发布的一份声明周四显示，已以3.567亿美元与甲骨文(Oracle) 就旷日持久的版权诉讼达成和解。诉讼涉及不当下载甲骨文的文档。

该案牵扯思爱普的TomorrowNow部门。思爱普收购TomorrowNow是为了以低于甲骨文的收费提供软件支持，希望能抢夺甲骨文的客户。