甲骨文软件销售未达预期 云计算短板忧患凸显

路透波士顿6月22日 - “到底云计算是什么玩意儿？”甲骨文(Oracle)总裁兼创始人埃利森在2008年的投资者问答环节这样讽刺云计算概念。

在被要求描述甲骨文在云计算领域的战略时，这位软件业巨子居然说，他不知道人们所谈论的云计算是什么，并称之为“没有意义的概念”，那些就此概念撰文的人都是“疯子”。彼时，云计算行业规模尚小，但发展迅速。

埃利森炮轰云计算的言论在YouTube被疯狂传播。五年之后的今天，这位亿万富翁正在带领他已显老态的IT巨人努力适应这个以云计算为中心的世界。分析师们认为，甲骨文第四季新软件销售十年来首次未达预期，凸显了该公司在此领域的困境。

而它的对手们都已突飞猛进，赢得了大量的企业和政府客户。相比于传统的需要巨大数据中心支持的软件，云软件价格便宜，却可更快部署，深受企业和政府青睐。

甲骨文正在推出自己的云软件，其中一部分是通过并购实现，希望借此迎头赶上。埃利森已与老对手微软(MSFT.O)、Salesforce.com Inc (CRM.N)结成联盟以推进新业务。周四，埃利森表示将在下周宣布上述合作安排，不过他没有透露多少细节。

多年以来，甲骨文致力于打造动辄几百万美元的“工程系统”，它将软件和硬件打包销售。2008年甲骨文开始向惠普(HPQ.N)销售此类系统，之后又与陷入困境中的电脑厂商Sun Microsystems合作。2009年甲骨文收购了Sun Microsystems。

甲骨文称其工程系统(engineered systems)战略大获成功，助其从竞争对手国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)和思爱普(SAP)手中抢得业务。

“在行业大趋势为云计算之际，过去四年甲骨文聚焦于工程系统的研发，”JMP Securities分析师Pat Walravens称，“他们目前面临结构性的问题。”

周五甲骨文的股价挫跌9.3%，这创3月该公司公布疲弱业绩以来最大单日跌幅。

分析师认为，投资者对甲骨文这份不如人意的业绩十分在意，因为这是该公司10多年来，首度在通常表现最为强劲的第四财季，软件销售逊于预期。第四季通常是销售代表急于完成交易以便得到更多年终奖金的时候。

Walravens称，这是甲骨文在过去七个季度里第三次未能达到预期。

分析师称，Salesforce等云技术公司的产品定价，低于甲骨文能够获得良好回报所需的价格水准。一些竞争对手甚至赔本销售。例如，Salesforce去年就净亏损2.7亿美元。

业内高管们称，Workday(WDAY.N)等新生企业软件提供商一开始就侧重于产品的易用性和简化界面，而甲骨文等老派IT巨头一直受到既有系统和软件产品的拖累。

“这正在给甲骨文的业务造成严重的问题，”Solaris Group投资总监Tim Ghriskey表示，“这将暂时拖累该公司的业务。”Solaris Group管理着大约15亿美元的资产。

**继续航行？**

埃利森是位知名的航海运动爱好者，现在他把时间和精力都放在让公司挤进今夏的美国杯中。过去几个月，他支持甲骨文在云软件领域发起反攻。

他和甲骨文的高管反驳公司云计算业务失败的看法。在周四的电话会议上，他们把季度表现不及预期归咎于经济，尤其是亚洲和拉丁美洲。

在前一季，高管把软件业务营收令人失望归咎于销售部门执行不力。

“我们在云计算方面的成绩卓然不可否认，”甲骨文执行长赫德在周四的电话会议上称。他称甲骨文当季新增客户500个，包括eBay Inc (EBAY.O)、Intuit Inc (INTU.O)和雅虎(YHOO.O)。

The High-Tech Strategist的编辑Fred Hickey称，他相信甲骨文季度表现不佳背后的原因是经济不景气。

即便是大有前途的云软件供应商Workday，也在业绩说明电话会议上提到了“经济压力”。

其他分析师表示，短期内，还很难取代甲骨文在数十年内累积的安装用户基础。

“随着时间的推移，甲骨文是否会受到来自云计算的压力？是的，”Hickey称，“这种压力很紧迫么？不，(甲骨文的用户基础)规模很大，也很牢固。”

Cowen & Co分析师Peter Goldmacher亦称，甲骨文面临的是结构性问题。他认为，对于避免该公司目前的成长放缓，埃利森所能做的不多。

“在所难免就是在所难免，”Goldmacher还称，“就算你做再多次整容和拉皮手术，也无法让心肝肾变得年轻些。”(完)

(编译 王洋/兰秀娟/王丽鑫/许娜; 审校 李春喜/张涛/石冠兰)

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