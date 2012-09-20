桔子酒店和也买酒等名列安永最具潜力企业

路透上海9月20日电---国际会计和咨询公司安永ERNY.UL周四公布2012年中国最具潜力企业评选结果,中端酒店连锁桔子酒店,最大线上进口红酒零售商也买酒,大型快递企业韵达快运等15家高增长企业入榜,大部分企业具有向风投资本融资的背景,甚至部分企业已有上市融资意愿.

这15家企业可分为新模式商业零售、网络传媒、现代物流及供应链、安全食品以及创新类传统企业五大类.其余入榜企业还有孕妇装知名企业上海有喜实业公司(十月妈咪)、最大儿童购物中心连锁--孩子王儿童用品、在线娱乐服务平台格瓦拉、在线视频运营商北京风行在线、农村家电供应链服务商江苏汇通达、最大食用菌企业上海雪榕生物、东莞智高文具、南京冠亚电源设备等.

这些企业大多已获得风险投资的注资,例如桔子酒店近期获得凯雷集团(CG.O)旗下基金逾7,500万美元注资;格瓦拉去年底获得盛大资本及鼎晖投资的注资;孩子王亦获得美国华平基金3.5亿元人民币的投资.

这些高速发展的中型企业,不少已有首次公开上市(IPO)融资意向,例如十月妈咪、孩子王、韵达快运、雪榕生物、南京冠亚电源等.

"从行业分布来看,获奖企业相对多元化,说明目前新兴企业发展思路进入成熟期,他们大部分拥有准确的市场定位,"安永大中华区高增长市场主管合伙人何兆烽表示,今年新增农副产品,物流快递等传统产业,体现了近年来随着生活水平的提高,与民生息息相关的产业蕴藏着新的增长潜力.

据安永对获奖企业所作调查,受访企业对於全球经济的未来展望仍持乐观态度,超过半数企业认为全球经济仍将维持增长或稳定,还没有坠入衰退的深渊,另外46%企业认为目前的低迷只是暂时的.

不过半数企业家认为人力成本上升是影响企业发展前景的最大消极因素,其次是政策变化和融资成本.调查显示,93%的受访企业计划马上或准备提升资本(股权或债券),融资主要用於市场营销和扩大生产.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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