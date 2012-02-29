未来八年全球每年将需1亿吨的新增铁矿石产能--力拓高管

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
(更正:因英文原文有误,标题及第一段应为"全球"每年将需要1亿吨的新增铁矿石产能,非"中国")
路透北京2月29日电---全球矿商力拓 RIO.L RIO.AX 的铁矿石业务主管Sam Walsh周二表示,未来八年全球每年将需要1亿吨的新增铁矿石产能,预计力拓能供应其中的25%.
力拓正在提升其在西澳洲的铁矿石产量.力拓称其它矿商将难以满足中国不断增加的铁矿石需求,因这些矿商可能受到项目延迟的冲击.
Walsh是在北京举行的一个行业会议上做出如上表述的.(完)
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透法兰克福2月23日 - 德国工程集团西门子宣布，已赢得一笔价值约4亿美元的订单，将为斗山重工业在沙特阿拉伯兴建的一座汽电共生厂提供五具燃气涡轮。
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，欧洲的经济复苏仍然脆弱，没有自满的余地，一些成员国大选前的政治不确定性加剧了风险。