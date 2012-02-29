未来八年全球每年将需1亿吨的新增铁矿石产能--力拓高管

(更正:因英文原文有误,标题及第一段应为"全球"每年将需要1亿吨的新增铁矿石产能,非"中国")

路透北京2月29日电---全球矿商力拓 RIO.L RIO.AX 的铁矿石业务主管Sam Walsh周二表示,未来八年全球每年将需要1亿吨的新增铁矿石产能,预计力拓能供应其中的25%.

力拓正在提升其在西澳洲的铁矿石产量.力拓称其它矿商将难以满足中国不断增加的铁矿石需求,因这些矿商可能受到项目延迟的冲击.

Walsh是在北京举行的一个行业会议上做出如上表述的.(完)