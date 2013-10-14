铁矿石期货合约将于周五上市--大商所

路透上海10月14日 - 中国大连商品交易所周一宣布，铁矿石期货合约将从本周五(10月18日)起上市交易。

该消息印证了路透此前的报道。

大商所新闻稿称，首批上市交易合约为I1403到I1409共七个合约。各合约挂盘基准价将于上市前一个交易日另行通知。

大商所表示，铁矿石期货合约交易保证金暂定为合约价值的5%，合约涨跌停板幅度暂定为上一交易日结算价的4%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%。

根据目前品位62%进口矿粉的价格计算，加上期货公司收取的保证金，投资者实际交易一手铁矿石合约需要资金7,000元人民币左右。

此外，大商所还公布了《大连商品交易所铁矿石期货合约》和相关实施细则的修正案。将普通客户和非经纪会员限仓额度由原来的1:2改为1:1，并进一步明确了仓单注销事项，其中铁矿石仓库标准仓单在每年的3月份最后一个工作日之前进行注销。

根据铁矿石期货合约标准，铁矿石基准交割品是铁品位为62%的粉矿，交易单位为每手100吨，最小变动价位是每吨1元人民币。

大商所在新闻稿中指出，与以往品种最大的不同是，铁矿石不仅可以进行标准仓单交割，也可以进行提货单交割，即在交割月前一个月的规定时间内，由买卖双方主动申请、经交易所组织配对并监督、按照规定程序进行货物交收的实物交割方式。

铁矿石期货将成为今年以来在中国上市的第四个商品期货品种。此前焦煤、动力煤和石油沥青合约已分别在三大期货交易所顺利挂牌交易。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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