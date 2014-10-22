预计四季度和明年铁矿石价格分别为87和82美元/吨--中金

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
路透北京10月22日 - 今年三季度铁矿石价格下跌15.3%之后，中国知名投行--中国国际金融有限公司称，因中国内矿减产低于预期，下调四季度和明年的铁矿石价格预测，调整后分别为87美元/吨和82美元/吨。
中金公司最新报告称，2014年铁矿石边际成本为110美元/吨。然而矿石价格.IO62-CNI=SI三季度末曾跌至77.5美元/吨，为逾五年新低，最新报81.5美元/吨。
尽管中金实地调研和数据提供商反馈今年二季度以来不少国内矿山进行减产，然而1-8月铁矿石内矿产量同比增长9%，处于历史高位，配合用电量等历史数据发现，国内低成本产能进入、高成本产能挤出，使得国内矿石成本曲线逐渐扁平化，内矿减产低于预期。
报告指出，钢厂成材持续跌价，库存堆积和银行风险偏好下降推升了钢厂资金压力。三四季度中国地产投资不断恶化，其中对于黑色金属需求最紧密相关的新开工恶化最为剧烈，虽然汽车，家电等工业需求还相对较为乐观，然而占有约钢材40%的地产需求下行使得钢材基本面持续恶化。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。