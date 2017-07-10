东方海外曾冲高25%创逾六年新高 获中远海控逾492亿港元收购

路透香港7月10日 - 由前特首董建华家族控制的东方海外国际(0316.HK)周一盘初曾冲高25%，并创自2011年4月以来新高，因此前接获中国央企中远海控(1919.HK)(601919.SS)价值逾492亿港元的收购要约，分析师认为估值吸引。

东方海外盘初一度触及75港元后回落。香港时间10:14，该股升19.58%，报71.75港元；大市恒生指数.HSI则升0.76%。

中远海控H股亦升幅扩至8.35%，报4.41港元。该股稍早亦一度涨近12%，触及4.55港元，为自2015年8月以来盘中新高。

据周日晚间的联合公告，中远海控与上港集团(600018.SS)将联手向东方海外发出全面现金收购要约，收购方将支付至多492.31亿港元对价。收购后，中远海控将成为全球第三大班轮公司。

目前持有东方海外国际68.7%股权的董氏家族已承诺按不低于每股78.67港元价格出售所有持股，同时收购方将以同等价格向其他股东发出收购要约。该要约收购价较东方海外上周五收盘价溢价三成。

投行富瑞的报告指出，要约价较东方海外上周五收市价有31%溢价，亦相当于2016年市帐率1.4倍，以集装箱行业逐渐复苏态势来说，估值吸引，也高于此前CMA CGM以24亿美元收购新加坡NOL的交易估值。

富瑞的报告引述中远海控称，本次交易估值较高，主要反映出东方海外的企业商誉和收购价值，而交易代价将以债务融资（如过桥贷款）应付。

交银国际的报告亦指，建议东方海外的股东接纳本次要约，因预期东方海外管理层将不建议派发任何股息，同时，中远海控拟保持东方海外的上市地位意味着往后需要减持部分股份以维持公众持股量，对股价造成一定的不确定性。（完）