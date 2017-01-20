东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司(0316.HK)周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
受有关传言刺激，东方海外近日股价急涨，今天早盘股价虽明显回吐8.1%，但本周以来涨幅仍达7.5%；同期恒生指数.HSI微跌0.13%。
＂本公司谨此澄清本公司及东方海外货柜并不知悉或未涉及任何与本公司或东方海外货柜有关的竞投。＂东方海外称。
本周稍早，东方海外企业传讯部有关人士在回覆路透电邮查询时称，在过去一年，业内环境及形势经历多个转变，还不时传出对业内营运商不同的传言及惴测性的报道，其中包括东方海外。
据中国国内媒体财新网报道，中远海运集团将参与收购香港最大航企东方海外，参与竞标的还有长荣海运(2603.TW)和法国达飞轮船两家公司。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。