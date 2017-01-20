东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投

路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司(0316.HK)周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。

受有关传言刺激，东方海外近日股价急涨，今天早盘股价虽明显回吐8.1%，但本周以来涨幅仍达7.5%；同期恒生指数.HSI微跌0.13%。

＂本公司谨此澄清本公司及东方海外货柜并不知悉或未涉及任何与本公司或东方海外货柜有关的竞投。＂东方海外称。

本周稍早，东方海外企业传讯部有关人士在回覆路透电邮查询时称，在过去一年，业内环境及形势经历多个转变，还不时传出对业内营运商不同的传言及惴测性的报道，其中包括东方海外。

据中国国内媒体财新网报道，中远海运集团将参与收购香港最大航企东方海外，参与竞标的还有长荣海运(2603.TW)和法国达飞轮船两家公司。（完）

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