东方证券下周一为高至11.5亿美元IPO路演 基础投资者占半

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港6月17日 - 多家中国金融机构准备在香港上市，其中大型券商东方证券(600958.SS)将于下周一（20日）开始路演，IPO（首次公开发售）拟筹高至11.5亿美元，并可能将一半金额售予基础投资者。
据汤森路透旗下IFR周五报导，东方证券IPO拟筹9.7-11.5亿美元，招股价区间拟定于每股7.85-9.35港元，相当于2016年预测市账率0.95-1.11倍。
报导引述多于一名的消息人士称，大约10家基础投资者将认购约5亿美元的IPO股份，占比45-55%，投资者名单正在核实之中。
就上述消息，该公司未有即时回覆路透查询。
花旗(C.N)、高盛(GS.N)与野村担任是次IPO的联席保荐人。
据载于联交所的初步上市文件显示，以2015年的总资产计，东方证券在中国券商排名第10位，市场份额占2.8%；以营业收入和净利润计均排名第12位。
按国际会计准则，东方证券于2015年度总收入202.5亿元人民币，净利73.25亿元，按年分别增长1.6倍及2.1倍；2016年第一季总收入28亿元，净利4.23亿元，分别按年跌45%及78%。
上市文件显示，该公司是次集资主要用于扩充业务，包括财富管理、投资管理、证券销售及交易以及境外业务等等。
由于环球市场波动，今年以来香港新股数目不多，但得力于浙商银行(2016.HK)和天津银行(1578.HK)集资近230亿港元，第一季香港蝉联全球IPO市场榜首位置，今年余下时间国内金融机构仍将是香港市场增长动力来源。
除了东方证券之外，招商证券(600999.SS)、平安证券以及中信建投证券亦有意在香港上市，兴业证券(601377.SS)与光大证券(601788.SS)则拟分拆业务在香港上市。
今年最受瞩目则是中国邮政储蓄银行，据路透周五报导，该行可能于下周就其高至80亿美元香港IPO提出申请，并有机会成为今年全球最大IPO。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。