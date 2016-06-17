东方证券下周一为高至11.5亿美元IPO路演 基础投资者占半

路透香港6月17日 - 多家中国金融机构准备在香港上市，其中大型券商东方证券(600958.SS)将于下周一（20日）开始路演，IPO（首次公开发售）拟筹高至11.5亿美元，并可能将一半金额售予基础投资者。

据汤森路透旗下IFR周五报导，东方证券IPO拟筹9.7-11.5亿美元，招股价区间拟定于每股7.85-9.35港元，相当于2016年预测市账率0.95-1.11倍。

报导引述多于一名的消息人士称，大约10家基础投资者将认购约5亿美元的IPO股份，占比45-55%，投资者名单正在核实之中。

就上述消息，该公司未有即时回覆路透查询。

花旗(C.N)、高盛(GS.N)与野村担任是次IPO的联席保荐人。

据载于联交所的初步上市文件显示，以2015年的总资产计，东方证券在中国券商排名第10位，市场份额占2.8%；以营业收入和净利润计均排名第12位。

按国际会计准则，东方证券于2015年度总收入202.5亿元人民币，净利73.25亿元，按年分别增长1.6倍及2.1倍；2016年第一季总收入28亿元，净利4.23亿元，分别按年跌45%及78%。

上市文件显示，该公司是次集资主要用于扩充业务，包括财富管理、投资管理、证券销售及交易以及境外业务等等。

由于环球市场波动，今年以来香港新股数目不多，但得力于浙商银行(2016.HK)和天津银行(1578.HK)集资近230亿港元，第一季香港蝉联全球IPO市场榜首位置，今年余下时间国内金融机构仍将是香港市场增长动力来源。

除了东方证券之外，招商证券(600999.SS)、平安证券以及中信建投证券亦有意在香港上市，兴业证券(601377.SS)与光大证券(601788.SS)则拟分拆业务在香港上市。

今年最受瞩目则是中国邮政储蓄银行，据路透周五报导，该行可能于下周就其高至80亿美元香港IPO提出申请，并有机会成为今年全球最大IPO。（完）