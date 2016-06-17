东方证券期货子公司被立案调查 因未能履行资产管理人职责

路透上海6月17日 - 继国泰君安期货之后，又一家中国券商系期货公司被调查。东方证券(600958.SS)周五早间公告称，其全资子公司上海东证期货公司已被立案调查，因其未能有效履行资产管理人职责。

公告称，周四东证期货收到证监会调查通知书，证监会决定对其立案调查；公司及东证期货将全面配合证监会的相关调查工作。

公告未透露更多细节。

国泰君安证券(601211.SS)周四稍晚亦公告称，其期货子公司国泰君安期货有限公司被证监会立案调查，因未能有效履行资产管理人职责。（完）