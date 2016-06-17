东方证券期货子公司被立案调查 因未能履行资产管理人职责

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海6月17日 - 继国泰君安期货之后，又一家中国券商系期货公司被调查。东方证券(600958.SS)周五早间公告称，其全资子公司上海东证期货公司已被立案调查，因其未能有效履行资产管理人职责。
公告称，周四东证期货收到证监会调查通知书，证监会决定对其立案调查；公司及东证期货将全面配合证监会的相关调查工作。
公告未透露更多细节。
国泰君安证券(601211.SS)周四稍晚亦公告称，其期货子公司国泰君安期货有限公司被证监会立案调查，因未能有效履行资产管理人职责。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。