东方航空购买80架波音B737系列飞机

路透上海6月13日 - 中国三大航空公司之一的东方航空股份有限公司(600115.SS)周五公告称，其与波音公司(BA.N)周五签订购机协议，东航将购买80架B737系列飞机，主要是高效节能的B737MAX飞机。

公告显示，东航(0670.HK)购买的这批B737系列飞机机型包括B737-800和B737MAX。这些飞机计划于2016年至2020年分批交付于东航。东航还将向波音公司出售15架B737-300飞机和5架B757飞机。

公告称，根据市场公开报价，包括机身和发动机在内，80架B737系列飞机的基本价格合计约为73.87亿美元。不过，波音将向东航较大幅度的价格优惠。按去年底公司可用吨公里（ATK）计算，本次购买飞机交易将使公司的运力增长约13.49%。

东航称，公司购买了80架B737系列飞机，并与现有B737NG机队共同构建航班波，提高公司的运营效益。本次购买的B737系列飞机主要为B737 MAX系列，该种型号的飞机是波音公司推出的高效节能型机型，可以提高燃油效率从而节约运营成本。

而东航此次出售的15架B737-300飞机和B757飞机平均机龄分别为17.2年和9.6年，帐面价值共计15.2亿元。出售原因是这些飞机的平均机龄较长、飞机性能、客舱设施以及各类机载设备相对陈旧等原因导致这些机型航线竞争能力较弱，出售这些飞机有助于公司精简机队机型，优化机队结构，降低公司的单位运营成本。

东方航空A股周五收报2.32元人民币，涨0.01元或0.43%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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