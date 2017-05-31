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时事要闻 | 2017年 5月 31日 星期三 10:15 BJT

美国奥兰多机场的武装嫌疑人已被“控制住” 未有开火情况

路透5月31日 - 美国奥兰多警方周二称，在佛罗里达州奥兰多国际机场租车区域与警方发生对峙的一武装嫌疑人已被“控制住”，但没有被羁押，也未发生开火情况。

“嫌疑人正在和危机谈判专家谈判，”奥兰多警局在推特贴文中称。

当地媒体报导称，没有在这起事件中受伤的报告。奥兰多国际机场是美国最繁忙的机场之一。(完)

(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

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