美国奥兰多机场的武装嫌疑人已被“控制住” 未有开火情况

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透5月31日 - 美国奥兰多警方周二称，在佛罗里达州奥兰多国际机场租车区域与警方发生对峙的一武装嫌疑人已被“控制住”，但没有被羁押，也未发生开火情况。
“嫌疑人正在和危机谈判专家谈判，”奥兰多警局在推特贴文中称。
当地媒体报导称，没有在这起事件中受伤的报告。奥兰多国际机场是美国最繁忙的机场之一。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。