卡西·阿弗莱克以《海边的曼彻斯特》拿下奥斯卡最佳男主角奖

路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。

这是现年41岁的阿弗莱克获得的首座奥斯卡奖，他是导演暨演员本·阿弗莱克(Ben Affleck)的弟弟。

卡西·阿弗莱克内敛地扮演剧中被迫照顾未成年侄子的寡言工友角色，击败了丹泽尔·华盛顿(Denzel Washington)及瑞恩·高斯林(Ryan Gosling)拿下这座奖项。

在奥斯卡奖颁奖典礼前，卡西·阿弗莱克横扫了金球奖及影评人团体的多个奖项。(完)