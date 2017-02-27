卡西·阿弗莱克以《海边的曼彻斯特》拿下奥斯卡最佳男主角奖

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
这是现年41岁的阿弗莱克获得的首座奥斯卡奖，他是导演暨演员本·阿弗莱克(Ben Affleck)的弟弟。
卡西·阿弗莱克内敛地扮演剧中被迫照顾未成年侄子的寡言工友角色，击败了丹泽尔·华盛顿(Denzel Washington)及瑞恩·高斯林(Ryan Gosling)拿下这座奖项。
在奥斯卡奖颁奖典礼前，卡西·阿弗莱克横扫了金球奖及影评人团体的多个奖项。(完)
(编译 张明钧; 审校 汪红英)
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。
路透洛杉矶2月26日 - 女星艾玛·斯通(艾玛史东，Emma Stone)周日以扮演“爱乐之城”(乐来越爱你，La La Land)困顿女演员与爵士音乐家相恋的角色，拿下奥斯卡最佳女主角奖。