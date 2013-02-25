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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 15:12 BJT

丹尼尔·戴-刘易斯再次奥斯卡封帝

英国演员丹尼尔·戴-刘易斯(Daniel Day-Lewis)凭借在影片《林肯》(Lincoln)中饰演美国前总统林肯的精湛表现，第三次获得奥斯卡最佳男演员奖，成为奥斯卡85年历史上首位三度摘得奥斯卡影帝桂冠的男演员。图为丹尼尔·戴-刘易斯在奥斯卡颁奖礼上。路透
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