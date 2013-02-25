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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 15:20 BJT

詹妮弗·劳伦斯奥斯卡封后

22岁的詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)凭借在影片《乌云背后的幸福线》(Silver Linings Playbook)中出色表现，获得第85届奥斯卡最佳女主角奖。劳伦斯在片中饰演了一名固执己见的年轻寡妇，这是她首次获得奥斯卡奖。图为詹妮弗·劳伦斯。路透
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