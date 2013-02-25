李安再度获得奥斯卡最佳导演奖

台湾导演李安周日凭借《少年Pi的奇幻漂流》(Life of Pi）再度获得奥斯卡最佳导演奖。该片改编自杨·马泰尔(Yann Martel)的奇幻冒险小说，讲述了一名印度少年在一场海难中幸存，但却与一只孟加拉虎受困在救生艇上的故事。该片还赢得最佳原创音乐、最佳视觉效果、最佳摄影奖。图为导演李安。路透