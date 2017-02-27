《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖

路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。

但现场出现极不寻常的失误状况，颁奖嘉宾华伦·比提(Warren Beatty)先是误称奖项是由音乐剧《爱乐之城》拿下，导致这个好莱坞最重要的夜晚现场一片混乱。比提称有人拿到错的信封给他。

艾玛·斯通(Emma Stone)以《爱乐之城》一片拿下奥斯卡最佳女主角奖，卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)则是以《海边的曼彻斯特》拿下最佳男主角；典礼有许多笑话都是冲着美国总统特朗普而来，让好莱坞颁奖季在一片批评特朗普政策声中落幕。

现年32岁的达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以《爱乐之城》一片拿下最佳导演奖，成为该奖项最年轻的得奖人。

维奥拉·戴维斯(Viola Davis)以《藩篱》一片中的演出拿下最佳女配角奖，最佳男配角则是由演出《月光男孩》的马赫沙拉·阿里(Mahershala Ali)夺得，这两部片子都是描述非裔美国人的故事，这与2016年奥斯卡奖成为极大对比，当年没有任何一名非白人演员入围演技奖项。

《月光男孩》讲述的是一名迈阿密年轻黑人男孩的成长故事，此剧亦拿下最佳改编剧本奖；而充满悲痛的独立影片《海边的曼彻斯特》则是拿下最佳原创剧本奖。

描述困顿女演员与爵士音乐家相恋的浪漫音乐剧《爱乐之城》获得奥斯卡奖14项提名，最终拿下最佳原创配乐及最佳原创歌曲等六项大奖。(完)