安妮·海瑟薇获奥斯卡最佳女配角奖

安妮·海瑟薇凭借在影片《悲惨世界》中真情出演芳汀（Fantine）一角，荣获第85届奥斯卡最佳女配角奖，这是她首次获得奥斯卡奖。为了更好地扮演“芳汀”临死时的模样，海瑟薇不仅减重25磅（11公斤），还剪掉了一头秀发。图为安妮·海瑟薇。路透