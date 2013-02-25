版本:
中国
娱乐体育 | 2013年 2月 25日 星期一 13:22 BJT

《逃离德黑兰》获奥斯卡最佳影片奖

路透洛杉矶2月24日 - 影片《逃离德黑兰》(Argo)周日击败劲敌《林肯》(Lincoln)获得第85届奥斯卡最佳影片奖。

该片取材于真实故事，讲述了1979年伊朗伊斯兰革命后，美国中央情报局以拍摄电影为名从伊朗援救六名美国外交官的故事。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 娱乐体育

热门文章

编辑推荐

文章推荐