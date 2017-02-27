达米恩·查泽雷成为奥斯卡导演奖项最年轻得主

路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。

这是现年32岁的查泽雷首度拿下奥斯卡奖，他本就是此奖项呼声最高的入围者，在周日奥斯卡颁奖典礼之前，他已经在今年稍早的导演工会奖及金球奖拿下最佳导演奖项。

爱乐之城是一部原创现代音乐剧，背景设定在洛杉矶，女星艾玛·斯通(Emma Stone)及男星莱恩·葛斯林(Ryan Gosling)分别饰演渴望有所成就的女演员及几经波折的爵士音乐家，两人在剧中陷入恋情。(完)