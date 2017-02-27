达米恩·查泽雷成为奥斯卡导演奖项最年轻得主

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。
这是现年32岁的查泽雷首度拿下奥斯卡奖，他本就是此奖项呼声最高的入围者，在周日奥斯卡颁奖典礼之前，他已经在今年稍早的导演工会奖及金球奖拿下最佳导演奖项。
爱乐之城是一部原创现代音乐剧，背景设定在洛杉矶，女星艾玛·斯通(Emma Stone)及男星莱恩·葛斯林(Ryan Gosling)分别饰演渴望有所成就的女演员及几经波折的爵士音乐家，两人在剧中陷入恋情。(完)
(编译 张明钧; 审校 许娜)
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 女星艾玛·斯通(艾玛史东，Emma Stone)周日以扮演“爱乐之城”(乐来越爱你，La La Land)困顿女演员与爵士音乐家相恋的角色，拿下奥斯卡最佳女主角奖。