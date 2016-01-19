凯特·温斯莱特认为莱昂纳多·迪卡普里奥今年将称霸奥斯卡

路透伦敦1月18日 - 莱昂纳多·迪卡普里奥已经获得五次奥斯卡提名，和他一起出演1997年《泰坦尼克号》的凯特·温斯莱特称，迪卡普里奥下月可能拿到奥斯卡奖。

迪卡普里奥凭借在《荒野猎人》中的表现获得奥斯卡最佳男主角提名，同获提名的还有布莱恩·科兰斯顿（《特朗勃》）、马特·达蒙（《火星救援》）、埃迪·雷德梅尼（《丹麦女孩》）和迈克尔·法斯宾德（《史蒂夫·乔布斯》）。

41岁的迪卡普里奥凭借《荒野猎人》获得了金球奖剧情类最佳男主角，很多影评人认为他将获得本届奥斯卡最佳男主角奖。

“我确实觉得有可能，差不多能感觉得到。我相信每个人都希望他获奖，那将是非常好的，”温斯莱特周日晚间在伦敦对路透说道。

“但这对于我来说有点难，因为迈克尔·法斯宾德也获得了提名……我觉得他的表现太出色了。但是……我想你差不多能感觉到，这可能是莱昂纳多之年。”

温斯莱特自己也凭《史蒂夫·乔布斯》获得了奥斯卡最佳女配角提名。（完）